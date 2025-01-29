FIBA Europe Cup 2. Tur K Grubu 5. haftasında Tofaş, sahasında konuk ettiği FC Porto'ya 82-90'lık skorla mağlup oldu.
Salon: Tofaş
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Kirile Tvauri (Gürcistan)
Tofaş: Marcquise Reed 17, Alex Perez 15, Yiğitcan Saybir 10, Tolga Geçim 3, Anzejs Pasecniks 4, Uros Trifunovic 7, Berk Demir, Matthieu Gauzin 6, O'Brien 2, Kristeon Bankston 18
FC Porto: Goncalo Delgado 6, Wes Washpun 25, Tanner Omlid 9, Xeyrius Williams 9, Toney Douglas 16, Marble 21, Ferreira, Joao Guerreio, Miguel Queiroz 4, Luis Silva
1. Periyot: 20-25 (FC Porto lehine)
Devre: 49-45 (Tofaş lehine)
3. Periyot: 60-70 (FC Porto lehine) - BURSA
Son Dakika › Spor › Tofaş, Porto'ya Yenildi - Son Dakika
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