Tofaş, Porto\'ya Yenildi

Spor

FIBA Europe Cup 2. Tur K Grubu 5. haftasında Tofaş, sahasında konuk ettiği FC Porto'ya 82-90'lık skorla mağlup oldu.

Salon: Tofaş

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Kirile Tvauri (Gürcistan)

Tofaş: Marcquise Reed 17, Alex Perez 15, Yiğitcan Saybir 10, Tolga Geçim 3, Anzejs Pasecniks 4, Uros Trifunovic 7, Berk Demir, Matthieu Gauzin 6, O'Brien 2, Kristeon Bankston 18

FC Porto: Goncalo Delgado 6, Wes Washpun 25, Tanner Omlid 9, Xeyrius Williams 9, Toney Douglas 16, Marble 21, Ferreira, Joao Guerreio, Miguel Queiroz 4, Luis Silva

1. Periyot: 20-25 (FC Porto lehine)

Devre: 49-45 (Tofaş lehine)

3. Periyot: 60-70 (FC Porto lehine) - BURSA