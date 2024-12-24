TOFAŞ'ta Sakatlıklar: Perez ve Demir Tedavi Sürecinde

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TOFAŞ Spor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom ile yapılan maçta sakatlanan oyuncular Alex Perez ve Berk Demir'in tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alex Perez ve Berk Demir'in ligin 11. haftasında Türk Telekom ile oynanan müsabakada sakatlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mücadelede ayak bileğinden bir sakatlık yaşayan oyuncumuz Alex Perez'in yapılan kontroller ve çekilen MR'ı sonucunda sol ayak bileği dış bağlarında yaralanma meydana geldiği tespit edilmiş olup tedavi ve rehabilitasyon sürecinin 3 hafta süreceği bildirilmiştir. Berk Demir'in ise yapılan muayene ve çekilen MR görüntülenmesi sonucunda sol kol omuzunda ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletiyor, sağlıklı bir şekilde en kısa sürede parkelere dönmelerini temenni ediyoruz."