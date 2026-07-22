TOFAŞ, Treshawn Thurman ile Anlaştı

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, son olarak Safiport Erokspor'da forma giyen ABD'li Treshawn Thurman ile anlaştı.

Bursa temsilcisinin açıklamasında, Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) ekiplerinden Omaha ve Nevada üniversitelerinde forma giyen, ardından 3 sezon NBA G League'de mücadele eden, 2022-23 sezonunda ise Belçika ekibi Filou Oostende ile Litvanya temsilcisi Wolves Twinsbet'te oynayan ABD'li forvet Treshawn Thurman ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Türkiye'ye 2025-26 sezonu öncesinde gelen 1995 doğumlu, 2,01 metre boyundaki Thurman, geçen sezon Safiport Erokspor'da 30 karşılaşmada 8 sayı, 2,6 ribaund ve 0,9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.