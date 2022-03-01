TOHM Festivaline Kayseri imzası - Son Dakika
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TOHM Festivaline Kayseri imzası

01.03.2022 16:52
TOHM Festivaline Kayseri imzası

Türkiye Atletizm Federasyon'unun 2022 yılı faaliyet programımda yer alan TOHM Festivali Atletizm yarışmaları 19-20 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyon'unun 2022 yılı faaliyet programımda yer alan TOHM Festivali Atletizm yarışmaları 19-20 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda yapıldı.

Büyük heyecana ve kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışlarda Yıldızlar 800 metrede Kıyasettin Kara birinci, Ahmet Selim Yıldırım ikinci, Halil İbrahim Arslan üçüncü oldu. Büyükler kategorisinde yarışan sporcu Burak Karataş 200 metrede üçüncü olurken, Ahmet Mutlu 1500 metrede üçüncü oldu. 16 yaş altı 1500 metre yarışında Döndü Kübra Boyraz üçüncü oldu. U18 1500 metre yarışında ise Kıyasettin Kaya birinci olarak, TOHM barajını geçti. U20 Erkekler 1500 metre yarışında da Bahri Doğru ikinci oldu. Atilla Göktuğ Taşdelen yüksek atlama branşında birinci, Aleyna Karabulut üç adım atlama branşında birinci, 60 metrede ikinci, Hıra Akbudak U16 üç adım ikincisi, U16 uzun atlama branşında Üveys Kaplan birinci, Şeyma Kamaş U16 üç adım atlama branşında üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılarıyla göz dolduran sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

TOHM Festivaline Kayseri imzası
TOHM Festivaline Kayseri imzası
TOHM Festivaline Kayseri imzası

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Ahmet Selim, İstanbul, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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