Tokat ASKF Başkanı Sezai Işkın, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Tokat ASKF Başkanı Sezai Işkın, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

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Tokat ASKF Başkanı Sezai Işkın, memleketi Tokat\'ta son yolculuğuna uğurlandı
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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tokat ASKF Başkanı Sezai Işkın, memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Işkın'ın cenazesi, Karşıyaka Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh-i Şirvani Mezarlığı'na defnedildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tokat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı, eski milli güreş takımı antrenörü Sezai Işkın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Cenazesi Tokat'a getirilen Işkın için Karşıyaka Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Işkın, Şeyh-i Şirvani Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkan Yardımcıları Fuat İşeri ve Recep Bozdemir, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer, MHP İl Başkanı Zeki Kurt, İYİ Parti İl Başkanı Sebati Donat, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı İlhan Köten, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir ile Türkiye Kick Boks Federasyonu Asbaşkanı Ersan Turan, Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ali Aras, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, güreşçiler, spor camiasının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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