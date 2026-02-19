Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Ağır Siklet Power Slap (Tokat Yarışması) şampiyonu Hawaiian, ünlü powerlifter Larry Wheels ile karşı karşıya geldiği mücadelede rakibini nakavt etti.

TEK TOKATLA YERE YIĞILDI

Karşılaşmada Hawaiian'ın sert tokadı sonrası Larry Wheels dengesini kaybederek yere düştü. Hakemler, Wheels'in bir süre hareketsiz kalması üzerine maçı sonlandırdı.

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Power Slap organizasyonundaki sertlik bir kez daha tartışma konusu oldu.