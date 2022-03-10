Tokat'ta, spor turizmi artacak - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta, spor turizmi artacak

10.03.2022 14:35
Tokat'ta, spor turizmi artacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın Tokat'ta yapılmasının spor turizmi anlamında çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu tür turnuvalarımız artacak" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın Tokat'ta yapılmasının spor turizmi anlamında çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu tür turnuvalarımız artacak" dedi.

Tokat'ta düzenlenen U20 Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası protokol imza töreni belediye başkanlık makamında gerçekleştirildi. Protokol imza törenine; Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanvekili Fezair Tatlıdil ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar katıldı. Başkan Eroğlu, 5 günlük sürede yaklaşık bin kişinin Tokat'ta konaklayacağını ifade ederek, "Tokat'ımızın turizm hedeflerini, "Spor Turizmi" ile desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekilimiz Fezair Bey Tokatlı bir hemşerimiz. Bu spora gönül vermiş ve şuanda Tokat'ımızın gururu olarak Federasyonumuzda Başkan Vekilliği yapmaktadır. Bu talebimizi kendisine ilettiğimizde Şeref başkanımızla birlikte hızlı bir şekilde cevap vererek Türkiye U20 Şampiyonası'nın Tokat'ta yapılmasına karar alındı. Protokolümüzü imzaladık. Tokat Belediyesi olarak bu organizasyona elimizden gelen desteği sağlayacağız" dedi.

Başkan Eroğlu, şampiyonanın şehre katkı sağlayacağını aktararak, "Bugün yaklaşık 700'e yakın sporcumuzu, yanlarındaki teknik heyeti ve hocalarımızla birlikte bin kişinin üzerinde insanımızı şehrimizde misafir ediyoruz. 5 gün boyunca şehrimizde kalarak hem Tokat'ımızın ekonomisine hem Tokat'ımızın tanıtımına katkı sağlayacaklar. Spor turizmi anlamında çok önemli bir gelişme. Bu tür turnuvalarımızı artacak, Tokat'ımıza, esnaflarımıza büyük bir katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası, 2023 yılında Tokat'ta yapılacak

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanvekili Fezair Tatlıdil ise 2023 yılında düzenlenecek olan Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın, Tokat'ta yapılacağının müjdesini vererek, "Tokat güreş ve güreşçilerin yatağıdır. Sayın başkanımıza vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim. İnşallah güreş sporu alanında Tokat'ta çok yoğun günler geçireceğiz. 2022 veya 2023 yılının başlarında büyükler kategorisinde düzenleyeceğimiz Türkiye Şampiyonası'nı inşallah Tokat'ımızda yapacağız. Katılım daha da yüksek olacaktır. Bunu sözünü verelim" cümlelerine yer verdi.

Açıklamaların ardından protokol imza töreni gerçekleştirildi. - TOKAT

Tokat'ta, spor turizmi artacak

YORUMLAR
500
Yasemin Adar Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası başladı Yasemin Adar Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası başladı Yasemin Adar U17 Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erdi Yasemin Adar U17 Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye, Güreş, Tokat, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tokat'ta, spor turizmi artacak - Son Dakika


Son Dakika
17:49 ABD enflasyon verilerini açıkladı! Son 40 yılın en büyük artışını gösterdi
17:45 Rıdvan Dilmen, "Fırat Aydınus'u MHK başkanı yapmak istiyor" iddialarını tiye aldı: Can Ataklı olunca da gülüp geçtik
17:27 Meteoroloji yarın için uyardı! İstanbul turuncu, 57 il ise sarı kodla uyarıldı
17:25 Antalya'daki zirvede Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın talimatları gündem oldu! Her yerde bomba aradılar
17:07 12 hakemin liste dışı kalmasının yankıları devam ediyor! Olaya adli makamlar el koyabilir
16:58 İki polisimize ateş açarak şehit eden saldırganın cansız bedeni bulundu
16:52 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi
16:50 Uçakta seyahat eden genç kadın, yanındaki yolcunun telefonuna yanlışlıkla bakınca çığlığı bastı
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 17:57:26. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta, spor turizmi artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement