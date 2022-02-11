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Tokat Belediye Plevne'de Afyon ekibi karşısında hedef galibiyet - Son Dakika

Tokat Belediye Plevne'de Afyon ekibi karşısında hedef galibiyet

11.02.2022 10:44
Tokat Belediye Plevne'de Afyon ekibi karşısında hedef galibiyet

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne'de gözler, yarın oynayacakları Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçına çevrildi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne'de gözler, yarın oynayacakları Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçına çevrildi.

Tokat temsilcisinin ligin 19. haftasında yarın sahasında Afyon ekibiyle yapacağı müsabaka saat 15.30'te başlayacak.

Başantrenör İlker Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Oyuncularının antrenmanlarda gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getiren Altan, "Sahamızda oynayacağımız maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Bizi maç boyunca desteklesinler." ifadesini kullandı.

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçının zor bir maç olduğunu vurgulayan Altan, "İlk yarıda rakibimize karşı maçı 3-1 kaybetmiştik. Rövanşta kazanmaya çalışacağız. Afyon takımı ara transfer sezonunda yabancı oyuncularla anlaştı ve kadrosunu kuvvetlendirdi. Artık telafisi olmayan haftalara giriyoruz. Herkes bunun farkında. Galibiyet alarak ligde kalma mücadelesinde pozisyonumuzu kuvvetlendirmek istiyoruz. Umarım kazanan taraf biz oluruz." diye konuştu.

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Efeler Ligi, Maden, Tokat, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tokat Belediye Plevne'de Afyon ekibi karşısında hedef galibiyet - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Tokat Belediye Plevne'de Afyon ekibi karşısında hedef galibiyet - Son Dakika
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