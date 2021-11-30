Tokat Belediye Plevne'de Galatasaray HDI Sigorta galibiyetinin sevinci yaşanıyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de 10. haftada da Galatasaray HDI Sigorta maçında alınan 3-2 galibiyetin mutluluğu yaşanıyor.

Tokat Belediye Plevne Başantrenörü İlker Altan, AA muhabirine, ligde 11. sırada yer aldıklarını belirtti.

Ligde 10 haftanın geride kaldığına işaret eden Altan, "Genç bir takımız. Ligin en düşük bütçeyle kurulan bir takımıyız. Takım olarak antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Bunun meyvelerini de alacağız inşallah. Oyuncularımın gösterdiği performanstan dolayı çok mutluyum." dedi.

Galatasaray HDI Sigorta maçına kadar ligde 2 galibiyetlerinin bulunduğuna dikkati çeken Altan, şunları kaydetti:

"Galatasaray ile oynadığımız maçtan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. Oyunu başından sonuna kadar hiç bırakmadık. Çok iyi bir takıma karşı oynarken yüksek direnç göstermeyi başardık. Özellikle istediğimiz noktalara etkili servis attık ve bunun karşılığını aldık. Maç genelinde kendi oyunumuzun da üzerine koyduk ve bu sonucu elde ettik. Takımımla gurur duyuyorum. Galatasaray'ı da mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Bizi destekleyen herkese çok teşekkürler. Önümüzdeki haftalarda da bu galibiyetle kazandığımız ivmeyi sürdürmek istiyoruz."