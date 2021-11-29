Tokat Belediye Plevne'de yüzler gülüyor

Üçüncü hafta maçında sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilen Tokat ekibi, 4. hafta maçında da deplasmanda Halkbank 'a 3-1 mağlup oldu.

Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor