Kadem Burak Yaşar’ın yeni adresi Tokat - Son Dakika
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Kadem Burak Yaşar’ın yeni adresi Tokat

Kadem Burak Yaşar’ın yeni adresi Tokat
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Tokat Belediyespor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-beyazlı kulüp, son olarak Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nde forma giyen kaleci Kadem Burak Yaşar ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli kalecinin yeni sezonda Tokat Belediyespor forması giyeceği belirtildi.

Tokat Belediyespor; son olarak Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nde forma giyen kaleci Kadem Burak Yaşar ile anlaştı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Tokat Belediyespor yeni sezon öncesi dış transferde kadrosuna güçlendirmeye devam ediyor. Bordo beyazlılar son olarak Kayseri ekibi Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nde forma giyen tecrübeli ve başarılı kaleci Kadem Burak Yaşar ile sözleşme imzaladı. 2024 - 2025 ve 2025 - 2026 sezonunda Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü forması giyen Kadem Burak Yaşar, yeni sezonda Tokat Belediyespor forması giyecek.

Tokat Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Hoş geldin Kadem Burak Yaşar. Kulübümüz, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda tecrübeli kaleci Kadem Burak Yaşar ile anlaşmaya varmıştır. Şanlı armamız altında ter dökecek olan kalecimize ailemize hoş geldin diyor, bordo beyazlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

Erciyes, Futbol, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadem Burak Yaşar’ın yeni adresi Tokat - Son Dakika

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