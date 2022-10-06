Fredrik Ulvestad 2. golünü Ballkani'ye attı - Son Dakika
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Fredrik Ulvestad 2. golünü Ballkani'ye attı

06.10.2022 22:02
Fredrik Ulvestad 2. golünü Ballkani'ye attı

DG Sivasspor'un Norveçli futbolcusu Fredrik Ulvestad, Ballkani ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2 yaptı.

DG Sivasspor'un Norveçli futbolcusu Fredrik Ulvestad, Ballkani ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2 yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının üçüncü haftasında Kosova ekibi Ballkani ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın ilk golü Fredrik Ulvestad'dan geldi. Maçın 37. saniyesinde Ulvestad, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 2'ye çıkardı. Fredik, 2 golün 1'ini Spor Toto Süper Lig'de kaydetti. Müsabakaya 11'de başlayan Ulvestad karşılaşmanın 90. dakikasında maçtan çıkarak yerini Karol Angielski'ye bıraktı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Sivasspor, Kosova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fredrik Ulvestad 2. golünü Ballkani'ye attı - Son Dakika

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