Tokat spor haberleri: Demir Grup Sivasspor - Tokat Belediye Plevnespor: 3-0

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0 mağlup etti.

Demir Grup Sivasspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor ile karşı karşıya geldi. Sivasspor Tesisleri'nde oynanan mücadeleden Sivasspor, 3-0 galibiyetle ayrıldı. Mücadeleyi Sivas bölgesi hakemlerinden Bekir Doğan, Okan Taşköprü ve Ömer Faruk Sağır yönetti. Dördüncü hakem olarak ise Burak Yıldız görev yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay maça; Emre Satılmış, Alaaddin Okumuş, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt ve Hakan Arslan ilk 11'iyle başladı. İkinci yarıda ise Murat Paluli, Mehmet Albayrak, Eren Kaya, Charis Charisis, Kaan Onaran, Mert Dursun, Baver Kuçkar, Oğuzhan Yalçın görev aldı. Sivasspor'un gollerini 18'inci dakikada Dia Saba, 33'üncü dakika Erdoğan Yeşilyurt ve 55'inci dakikada Hakan Arslan kaydetti.