Tokat Spor Muhabiri Saçlarını Kazıtarak Verdiği Sözü Tuttu

Spor

Tokat'ta spor muhabiri olarak görev yapan Mustafa Işık, memleket takımına olan desteğini göstermek amacıyla 2 yıl boyunca uzattığı saçlarını, Erbaaspor'un şampiyonluk kutlamaları sırasında kazıtarak verdiği sözü tuttu. Bu hareketi, Tokat halkı tarafından büyük takdir toplarken, Anadolu takımlarının desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Tokat'ta yerel gazetede spor muhabiri olarak görev yapan Mustafa Işık, 2 yıl boyunca uzattığı saçlarını, Erbaaspor'un şampiyonluk kutlamaları sırasında kazıtarak verdiği sözü tuttu. Futbol tutkunu olan Işık, sezonun başlamasıyla birlikte 3. Ligde mücadele eden Tokat Plevnespor ve Erbaaspor'a büyük destek verdi. Çevresinde sevilen Işık, arkadaşlarına Plevnespor veya Erbaaspor'un üst lige çıkması halinde saçlarını kazıtacağı sözünü verdi. Erbaaspor'un play-off final maçında Musspor'u eleyerek üst lige çıkmasının ardından Işık, sözünü tutmak için kuaförün yolunu tuttu. Mustafa Işık'ın, Erbaaspor'un şampiyonluğunu kutlamak için saçlarını kazıtması, Tokat halkı arasında büyük takdir topladı. Bu hareketiyle yerel takımlara olan desteği artırmayı amaçlayan Işık, Anadolu takımlarının da en az büyük takımlar kadar desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"Erbaaspor için saçımızı kazıttık"

Arkadaşlarının tezahüratları eşliğinde 2 yıldır uzattığı saçını kazıtan spor muhabiri Mustafa Işık, "Tokat'ta spor muhabirliği yapıyorum. Bu sene TFF 3. Lig Play-Off'da oynayan iki takımımız vardı: Tokat Belediye Plevnespor ve Erbaa Belediyespor. İkisi için de eğer iki takımdan birisi şampiyon olursa saçlarımı kazıtacağım demiştim ve bunu da çevremdeki arkadaşlara söylemiştim. Plevnespor 3'üncü turda elendi. Erbaaspor ise Muşspor ile final maçı oynadı. Şampiyon olunca sözümüzü yerine getirdik ve saçımızı kazıttık. Seneye de Plevnespor 3'üncü ligde devam edecek. Eğer şampiyon olursa şimdiden sakalımı uzatıyorum. Plevnespor şampiyon olursa da sakallarımı kazıtacağım" dedi.

"Memleket takımları için kimse çaba göstermiyor"

Işık, Anadolu takımlarının zorluklar içerisinde mücadele ederek liglerini tamamladıklarına dikkat çekerek, "Bir farkındalık yapmak istedim. 3 büyük takım olduğu zaman herkes sokağa dökülüp şehrini ayağa kaldırıyor. Ancak memleketin takımları için hiç kimse çaba göstermiyor. Bu farkındalığı oluşturmak istedim" diye konuştu.

"Futbol bizim için olmazsa olmazımız"

Erkek kuaförü Murat Daşkın ise "Mustafa Kardeşim 2 yıldır saçlarını uzatıyordu. Her gelmesinde saçlarını keseceğim dese de, saçlarını toplayıp geri gönderiyordum. Bu sefer de Erbaaspor için gelince, futbol bizim için olmazsa olmazdır dedim ve saçını kazıdık. Hepimizi sevindirdi. Erbaalılara şimdiden hayırlı olsun" dedi. - TOKAT