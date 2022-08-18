Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonanın ilk gününde gençler, U17 ve U15 kadınlar kategorilerinde yarışlar yapıldı. Bir birinden çekişmeli geçen yol yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Sporcu, antrenör ve hakem olmak üzere yaklaşık 500 kişinin katılımıyla düzenlenen yarışlar 3 gün sürecek. - TOKAT

Kaynak: İHA

Türkiye, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Tokat'ta Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika

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