Tokat\'ta Geleneksel Okçuluk Şampiyonası

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından organize edilen Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Bölge Elemeleri, Tokat'ta yapıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Stadyumu'nda yapılan organizasyona, 362 sporcu katıldı. Yarışmada dereceye girenler Amasya ve Kütahya'da yapılacak finallere katılacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, AA muhabirine, Tokat'taki yarışların 2 gün sürdüğünü belirtti.

Açık hava puta bölge elemelerinin aynı anda 5 ilde eş zamanlı yapıldığını anlatan Toksöz, "O 5 ilden biri de Tokat. Burada şu anda 362 sporcu var ama 5 ilde toplamda 2 bin 800'ün üstünde sporcu var. Burada derece alan sporcular, Kütahya ve Amasya'daki Türkiye finallerine gitmeye hak kazanacak." dedi.

Müsabakalarda finallere kalmak için okçuların atış yaptığını anlatan Toksöz, "Burada Trabzon, Amasya, Artvin, Çorum, Erzincan, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat'tan sporcular var." ifadesini kullandı.