Üye Girişi
Tokat'ta Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika

Tokat'ta Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı

12.02.2022 13:08
Tokat'ta Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı

Tokat'ta, Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 24 ilden 300 sporcunun katılımı ile başladı.

Tokat'ta, Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 24 ilden 300 sporcunun katılımı ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na Tokat ev sahipliği yapıyor. 12-14 Şubat 2022 tarihleri arasında 24 ilden 48 takım ve 300 sporcunun katılım sağladığı şampiyona açılış seremonisi ile başladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlenen törende Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından müsabakalara start verildi. - TOKAT

Tokat'ta Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı
Tokat'ta Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı
Tokat'ta Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı

YORUMLAR
500

gençlik, Türkiye, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tokat'ta Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:00 Kar yağışı etkili oldu! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı sevindirdi
12:34 Test etmek bindiği aracı kaşla göz arasında çaldı! Olay anı kameraya yansıdı
12:32 Gözler saat 14.00'de! Bakan Nebati,yeni paketi açıklayacak
12:24 Dehşet görüntüler! Ağıla giren kurtlar koyunları telef etti
12:23 İstifa çağrısına Burak Elmas'tan dikkat çeken cevap: Taraftarlar haklı, ben de bağırırdım
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul" göndermesi: Malını çalmışım gibi bakıyor
12:15 Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zamlarına dava
12:07 Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen vücut geliştirmeci: Sık sık kendi kayıtlarımı izliyorum
12:04 Koltukta ortaya çıkan yılan, uçağa acil iniş yaptırdı
11:56 Hasan Can Kaya, Caner Cindoruk'un sevgilisini ifşa etti: Arkada öpüşüyordunuz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 13:17:26. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement