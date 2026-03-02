Tokat\'ta Zihinler Satranç Turnuvası

Tokat'ta düzenlenen "Sağlıklı Zihinler Satranç Turnuvası" yoğun katılımla gerçekleştirilirken bağımlılıkla mücadelede zihinsel aktivitelerin önemi vurgulandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tokat Şubesi, TOGÜ Genç Yeşilay Topluluğu, TOGÜ Satranç Kulübü, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Tokat İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Zihinler Satranç Turnuvası" 1 Mart 2026 tarihinde Tokat Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından ve üniversite öğrencilerinden yoğun katılımın olduğu turnuvada katılımcılar, centilmence mücadele ederken zihinsel becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlikte bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve üretken yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasında zihinsel aktivitelerin önemi vurgulandı.

Açılış hamlesi dekandan

Turnuvanın açılış hamlesi TOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç tarafından yapıldı. Gün boyu süren karşılaşmalar sonunda dereceye giren katılımcılara madalyaları üniversite tarafından, ödülleri ise Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından takdim edildi. Etkinlik, öğrenciler ve katılımcılar tarafından büyük ilgi görürken, Yeşilay Haftası boyunca benzer farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi. - TOKAT