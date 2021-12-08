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Tokatlı gol kraliçesi, Dünya'da 100 kadın arasına girdi - Son Dakika

Tokatlı gol kraliçesi, Dünya'da 100 kadın arasına girdi

08.12.2021 12:51

- Tokatlı gol kraliçesi, Dünya'da 100 kadın arasına girdi Dünyada yaptıklarıyla ilham kaynağı olan ve etki oluşturan 100 kadın arasında yer alan Goalball kraliçesi Sevda Altunoluk, "Hayata 1-0 geriden başlıyoruz ama biz hayata tutunduk. Bizimle olan insanlar için bir ışık olduk" dedi.

- Tokatlı gol kraliçesi, Dünya'da 100 kadın arasına girdi

TOKAT - Dünyada yaptıklarıyla ilham kaynağı olan ve etki oluşturan 100 kadın arasında yer alan Goalball kraliçesi Sevda Altunoluk, "Hayata 1-0 geriden başlıyoruz ama biz hayata tutunduk. Bizimle olan insanlar için bir ışık olduk" dedi.

BBC'nin yayınladığı 2021 yılının 100 kadın listesinde Türkiye'den Paralimpik Oyunları'nda üst üste 2 kez şampiyon olan Milli Sporcu Sevda Altunoluk da yer aldı. "Hayata karşı 1-0 gerideyiz, göremeyen arkadaşlara ışık olmalıyız" sözleri ile Altunoluk başarısına bir yenisini daha ekledi. Goalball kraliçesi Altunoluk, başarısının sırrını anlattı. Kadın Goalball milli takım kaptanı olarak ayı bir gurur yaşadığını belirten Altunoluk, "Ben bunu kazandıysam herkesin sayesinde kazandım. Herkese bir ışık olabiliyorsam bu benim için en güzel şey. Böyle bir başarıyla sahip olmak çok güzel bir şey. Çok çalışmıştım ama böyle yere gelebileceğimi hiç düşünmemiştim. Böyle biri olabilmek benim için, kariyerim için çok güzel bir şey. Ailem için de çok güzel, gurur verici bir şey. Çok mutluyum. Çok güzel dönüşler aldım" dedi.

2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyor

Altunoluk, en iyi kadın olmanın çok güzel ve sorumluluğu çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Çünkü çok çalışmam gerekiyor. Zirveyi korumam gerekiyor. Çok çalışmak, inanmak ve istemek gerekiyor ve ben bunların hepsini yaptım. Bunu da başardım. Çok mutluyum. Rabbim nasip ederse Çin'de, haziran ayında Dünya Şampiyonası var. Orada olimpiyat kotası almak istiyoruz ve bir şampiyonluğumuz eksik. Bunu yaşamak istiyorum ve 2024'de Paris'te bir altın madalya, yani 3'üncü altın madalyamı almak istiyorum" diye konuştu.

"Hayata 1-0 geriden başlıyoruz ama biz hayata tutunduk"

Altunoluk, "Öncelikle hepimiz bir engelli adayıyız. Çünkü her an her şey gelebiliyor başımıza. Hayata 1-0 geriden başlıyoruz ama biz hayata tutunduk. Bizimle olan insanlar için bir ışık olduk. Ben çoğu zaman sporu bıraktım. Daha sonra ailem ve hocalarımın sayesinde devam ettim. ve her pes ettiğimde tekrardan ayağa kalktım ve çok çalıştım. Asla ondan sonra pes etmedim. Hep zirveyi hedef olarak koydum ve bunu başarmak için de çok çalıştım. Evet yaptıklarımız, iş çok zor. Ama bu başarıyı istiyorsak, zirveyi de istiyorsak, asla pes etmeyip çok çalışmamız gerekiyor. Ben onlara bu tavsiyeyi veriyorum ve sevdiği işi yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Tokatlı gol kraliçesi, Dünya'da 100 kadın arasına girdi
Tokatlı gol kraliçesi, Dünya'da 100 kadın arasına girdi
Tokatlı gol kraliçesi, Dünya'da 100 kadın arasına girdi
Tokatlı gol kraliçesi, Dünya'da 100 kadın arasına girdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tokatlı gol kraliçesi, Dünya'da 100 kadın arasına girdi - Son Dakika Spor


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