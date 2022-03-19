Tolunay Kafkas'tan Arda Güler açıklaması - Son Dakika
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Tolunay Kafkas'tan Arda Güler açıklaması

19.03.2022 16:39
Tolunay Kafkas'tan Arda Güler açıklaması

"U17 Avrupa Şampiyonası yolunda Arda Güler'e ihtiyaç vardı""Emirhan İlkhan iyi bir oyuncu""Ömer Faruk, Yusuf ve Burak'ı da ihtiyaç olduğu için U19'a gönderdik"İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay...

"U17 Avrupa Şampiyonası yolunda Arda Güler'e ihtiyaç vardı"

"Emirhan İlkhan iyi bir oyuncu"

"Ömer Faruk, Yusuf ve Burak'ı da ihtiyaç olduğu için U19'a gönderdik"

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in U17 Milli Takımı'na ve Beşiktaş forması giyen Emirhan İlkhan'ın U18 Milli Takımı kadrosuna davet edilmeleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."U17 AVRUPA ŞAMPİYONASI YOLUNDA ARDA GÜLER'E İHTİYAÇ VARDI"Tecrübeli teknik adam, 17 yaşındaki Arda Güler'in U17 Milli Takımı'na çağırılmasıyla ilgili olarak, "Arda çok özel bir oyuncu. Türkiye'nin UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarında Arda Güler'e ihtiyaç olduğu için U17 Takımı'nda değerlendirdik. Özellikle Avrupa Şampiyonası'na katılacak ve derece alacak önemli bir yaş grubuna sahibiz. Arda Güler de çok özel ve takıma katkı sağlayacak bir oyuncu. Konyaspor ile oynanacak lig maçından sonra milli takım kampına katılacak" dedi. "EMİRHAN İLKHAN İYİ BİR OYUNCU"Beşiktaş forması giyen Emirhan İlkhan'ı da U18 Milli Takımı'na davet ettiklerini söyleyen Kafkas, "Emirhan çok iyi bir oyuncu. Takip ediyoruz ve takımların ihtiyacına göre planlamalar yapıyoruz. Gelişimlerini takip ediyoruz. Emirhan da özel bir oyuncu" diye konuştu."ÖMER FARUK, YUSUF VE BURAK'I DA İHTİYAÇ OLDUĞU İÇİN U19'A GÖNDERDİK"Özellikle Ümit Milli Takım'da forma giyen Ömer Faruk Beyaz, Yusuf Barası ve Burak İnce'nin de U19 Takımı'na alındığını hatırlatan Kafkas, "Turnuvalara göre, takımların ihtiyaçlarına göre oyuncularımızı değerlendiriyoruz. Ömer Faruk Beyaz, Yusuf Barası ve Burak İnce normalde Ümit Milli Takım oyuncusu ancak UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur mücadeleleri için U19'a gönderdik. Burada önemli olan takımların turnuvalara katılması ve başarılı olması. Bizim için 17-19 yaş arası çok önemli. 2003-2005 doğumlu futbolcular arasında çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Çok iyi oyunculara sahibiz" ifadelerini kullandı.


Tolunay Kafkas'tan Arda Güler açıklaması
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(Özel haber) Tolunay Kafkas'tan Arda Güler açıklaması (Özel haber) Tolunay Kafkas'tan Arda Güler açıklaması Silahlı drone Songar yerli roketleri ateşledi Silahlı drone Songar yerli roketleri ateşledi

Emirhan İlkhan, Arda Güler, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tolunay Kafkas'tan Arda Güler açıklaması - Son Dakika


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