Trabzonspor'un eski futbolcusu Tolunay Kafkas, Fenerbahçe maçının ardından hakem kararlarını eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonu'na sert tepki gösterdi.
Şimdilerde yorumculuk yapan Tolunay Kafkas, 1-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke'nin hakem kararlarına yönelik çıkışına destek veren Kafkas, "Fatih Tekke'nin söylediklerini hepimiz dile getiriyoruz! Bir sıkıntı var, bir problem var. Bu problemi çözecek olan TFF!" dedi.
Kafkas, Türk futbolunda yıllardır aynı sorunların devam ettiğini belirterek, "Söylenecek son noktaya geldik. Zaman zaman sert de konuştuk ama bir türlü düzelmiyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki - Son Dakika
