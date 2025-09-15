Tolunay Kafkas\'tan Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki

Trabzonspor'un eski futbolcusu Tolunay Kafkas, Fenerbahçe maçının ardından hakem kararlarını eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonu'na sert tepki gösterdi.

"BİR SIKINTI VAR"

Şimdilerde yorumculuk yapan Tolunay Kafkas, 1-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke'nin hakem kararlarına yönelik çıkışına destek veren Kafkas, "Fatih Tekke'nin söylediklerini hepimiz dile getiriyoruz! Bir sıkıntı var, bir problem var. Bu problemi çözecek olan TFF!" dedi.

"SON NOKTAYA GELDİK"

Kafkas, Türk futbolunda yıllardır aynı sorunların devam ettiğini belirterek, "Söylenecek son noktaya geldik. Zaman zaman sert de konuştuk ama bir türlü düzelmiyor" ifadelerini kullandı.