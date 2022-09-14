Tolunay Kafkas, Yusuf Demir eleştirilerine cevap verdi: Bir şeyleri atlamış olsak özür dilerdim - Son Dakika
Üye Girişi

Tolunay Kafkas, Yusuf Demir eleştirilerine cevap verdi: Bir şeyleri atlamış olsak özür dilerdim

14.09.2022 13:47
Tolunay Kafkas, Yusuf Demir eleştirilerine cevap verdi: Bir şeyleri atlamış olsak özür dilerdim

Okan Buruk'un Galatasaray karşılaşmasında iyi bir performans sergileyen Yusuf Demir hakkında söylediği "Yusuf neden Milli Takım'da yok bilmiyorum." açıklamasından sonra gözler Milli Takım hocalarına çevrilmiş ve Şenol Güneş tarafından "Ben Yusuf'u neden almayayım?" açıklaması yapılmıştı. Bu açıklamanın ardından bir açıklamada Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımını çalıştıran Tolunay Kafkas'tan geldi. Kafkas yaptığı açıklamada "Kendi açımızdan bir şeyleri atlamış olsak özür dilerdim." dedi.

Galatasaray'a transfer olduktan Kasımpaşa karşısında ilk maçına çıkan Yusuf Demir, iyi performansıyla adından söz ettirdi. Bu performans üzerine Okan Buruk'unda yaptığı açıklamalarla birlikte Yusuf Demir'in Milli Takım forması yerine yabancı statüsünde forma giymesine dikkat çekilmişti.

ÖZÜR DİLERDİM

21 yaş altı milli takımı çalıştıran Tolunay Kafkas, Yusuf Demir ile ilgili konuştu. Kafkas açıklamasında: " "Kendi açımızdan bir şeyleri atlamış olsak şunu çok açık söylerim: 'Bu bizim hatamız. Özür dileriz.' Ancak Yusuf Demir konusunda böyle bir durum söz konusu değil. Burada Yusuf Demir'in tercihi ile ilgili bir durum söz konusu." dedi.

ŞENOL GÜNEŞ'DE CEVAP VERMİŞTİ

Okan Buruk'un açıklamalarından sonra dönemin Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş konu hakkında açıklamalarda bulunmuş, "Yusuf Demir'i Milli Takıma siz almamışsınız iddialarını ne söylemek istersiniz?" sorusuna Güneş: "Yok öyle bir şey, o zaman 16-17 yaşındaydı, zaten Avusturya Ümit milli takımında oynuyordu. Avusturya milli takımını seçmişti. O dönem oraya gidip Mert Müldür'ü aldım, Yusuf'u neden almayayım ama o tercihini yapmıştı. Avusturya, Ercan Kara ile birlikte Yusuf'u aldı" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Yusuf Demir hakkında konuşan Tolunay Kafkas: 'Özür dilerdim' Yusuf Demir hakkında konuşan Tolunay Kafkas: 'Özür dilerdim' Şenol Güneş, Yusuf Demir hakkında konuştu 'Yusuf'u neden almayayım?' Şenol Güneş, Yusuf Demir hakkında konuştu 'Yusuf'u neden almayayım?'

Tolunay Kafkas, Yusuf Demir, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tolunay Kafkas, Yusuf Demir eleştirilerine cevap verdi: Bir şeyleri atlamış olsak özür dilerdim - Son Dakika


Son Dakika
13:38 Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, evinde yangın çıkardığı iddiasıyla mahallesinde saldırıya uğradı
13:14 Bruma'yı göndermeye hazırlayan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! İsrail ekibi oyuncunun maaşını fazla buldu
13:07 Sosyal konut projesinde kazma vuruluyor! İlk temel, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak
12:50 Bakanı Kurum, sosyal konut projesinde detayları paylaştı: Başvuruda hane geliri şartı var
12:31 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik
12:28 Chelsea Teknik Direktörü Potter'a, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmadığı söylenince: Galatasaray'a karşı başarılı olduk
12:23 ABD, MS 69 yılına ait 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail'e geri verdi
12:14 Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti
12:13 Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de yaban keçisi avlayan adam 253 bin lira cezası aldı
12:00 Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 13:56:25. #1.12#
SON DAKİKA: Tolunay Kafkas, Yusuf Demir eleştirilerine cevap verdi: Bir şeyleri atlamış olsak özür dilerdim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement