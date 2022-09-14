Tolunay Kafkas, Yusuf Demir eleştirilerine cevap verdi: Bir şeyleri atlamış olsak özür dilerdim

Galatasaray'a transfer olduktan Kasımpaşa karşısında ilk maçına çıkan Yusuf Demir, iyi performansıyla adından söz ettirdi. Bu performans üzerine Okan Buruk'unda yaptığı açıklamalarla birlikte Yusuf Demir'in Milli Takım forması yerine yabancı statüsünde forma giymesine dikkat çekilmişti.

ÖZÜR DİLERDİM

21 yaş altı milli takımı çalıştıran Tolunay Kafkas, Yusuf Demir ile ilgili konuştu. Kafkas açıklamasında: " "Kendi açımızdan bir şeyleri atlamış olsak şunu çok açık söylerim: 'Bu bizim hatamız. Özür dileriz.' Ancak Yusuf Demir konusunda böyle bir durum söz konusu değil. Burada Yusuf Demir'in tercihi ile ilgili bir durum söz konusu." dedi.

ŞENOL GÜNEŞ'DE CEVAP VERMİŞTİ

Okan Buruk'un açıklamalarından sonra dönemin Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş konu hakkında açıklamalarda bulunmuş, "Yusuf Demir'i Milli Takıma siz almamışsınız iddialarını ne söylemek istersiniz?" sorusuna Güneş: "Yok öyle bir şey, o zaman 16-17 yaşındaydı, zaten Avusturya Ümit milli takımında oynuyordu. Avusturya milli takımını seçmişti. O dönem oraya gidip Mert Müldür'ü aldım, Yusuf'u neden almayayım ama o tercihini yapmıştı. Avusturya, Ercan Kara ile birlikte Yusuf'u aldı" ifadelerini kullanmıştı.