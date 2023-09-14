Spider-Man, herkesin hedef tahtasına koyduğu İngiliz futbolcu Harry Maguire'a destek verdi - Son Dakika

Spider-Man, herkesin hedef tahtasına koyduğu İngiliz futbolcu Harry Maguire'a destek verdi

Spider-Man, herkesin hedef tahtasına koyduğu İngiliz futbolcu Harry Maguire\'a destek verdi
Son Güncelleme: 14.09.2023 10:28

Spider-Man'e hayat veren ünlü aktör Tom Holland, İngiltere Milli Takımı'nın futbolcusu Harry Maguire'a destek verdi. Maguire'ın kendi kalesine attığı gol sonrası eleştirilere maruz kalması ile ilgili konuşan Holland, İngiliz futbolcunun her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığını belirtti.

Spider-Man'e hayat veren ünlü aktör Tom Holland, futbolu da yakından takip ediyor. İngili aktör son olarak İngiltere Milli Takımı'nın formasını giyen ve İskoçya maçında kendi kalesine attığı gol sonrası eleştirilerin odağına oturan Harry Maguire'a sahip çıktı.

"HER ZAMAN ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYOR"

Harry Maguire'a hayran olduğunu belirten Tom Holland, "Harry Maguire'a hayranlık duyuyorum. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA BUNLAR VAR"

İskoçya karşısında kendi kalesine gol atan futbolcuyu koruyan Holland, "O anda topun ceza alanına gelmesini bekleyecekti? Olması gerektiği gibi topu uzaklaştırmak için hamle yaptı ama top ağlara gitti. Futbolda bunlar var." dedi.

Spider-Man herkesin hedef aldığı İngiliz futbolcu Harry Maguire'a sahip çıktı: Hayranlık duyuyorum
Spider-Man herkesin hedef aldığı İngiliz futbolcu Harry Maguire'a sahip çıktı: Hayranlık duyuyorum

Tom Holland, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spider-Man, herkesin hedef tahtasına koyduğu İngiliz futbolcu Harry Maguire'a destek verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spider-Man, herkesin hedef tahtasına koyduğu İngiliz futbolcu Harry Maguire'a destek verdi - Son Dakika
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