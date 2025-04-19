Tomarza Belediyespor, İlbeyspor\'u Geçerek Play Off\'a Yükseldi

Kayseri U-15 Liginde Tomarza Belediyespor, rakibi İlbeyspor'u 1-0 mağlup ederek Play Off'a yükselen iki takımdan biri oldu.

Tomarza Belediyespor ile İlbeyspor; Argıncık Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere biterken ikinci yarıda ise Tomarza Belediyespor attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tomarza Belediyespor, bu galibiyetle adını Play Off'a yazdırdı. - KAYSERİ