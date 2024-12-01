Kayseri Amatör U16'da Tomarza Belediyespor, Kocasinangücü Spor'u 4-0 mağlup etti.
Tomarza Belediyespor ile Kocasinangücü Spor Mimarsinan Serkent Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın tamamına hakim olan Tomarza Belediyespor, rakibini 4-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. - KAYSERİ
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