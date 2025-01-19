Tomarza Belediyespor, Turanspor\'u Deplasmanda 4-2 Yendi

Spor

Tomarza Belediyespor; deplasmanında rakibi Turanspor'u 4-2 mağlup ederek evine 3 puanla döndü.

Tomarza Belediyespor ile Turanspor Argıncık Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında girdiği pozisyonları değerlendiren Tomarza Belediyespor ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında ise her iki takım oyuncuları karşılıklı ataklarla 2'şer gol bulurken 90 dakika Tomarza Belediyespor'un 4-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. - KAYSERİ