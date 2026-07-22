Top Toplayıcıdan Başantrenöre: Mehmet Salih Yıldız

Tenis kulübünde top toplayıcı olarak başladığı spor yaşamında azmi ve tutkusu sayesinde başantrenörlüğe yükselen 40 yaşındaki Mehmet Salih Yıldız, edindiği tecrübeleri yeni nesil sporculara aktarıyor.

Çocukluk yıllarında TRT 3'te yayınlanan tenis maçlarını izleyerek spora ilgi duyan Yıldız, babasının yönlendirmesi ve tenis kulübünde bahçıvan olarak çalışan amcasının desteğiyle 1999'da kardeşleri Osman ve Ömer Yıldız ile Kültürpark Tenis Spor Kulübü'nde burslu olarak tenis eğitimine başladı.

Antrenörleri Aydın Akımsar ile Türk tenisinin duayen isimlerinden Ziya Kıpkızılörenli'nin desteğiyle kariyerine ilk adımı atan Yıldız, harçlığını çıkarmak amacıyla kulüpte top toplayıcılığı yaptı. Yıldız, ilerleyen yıllarda sporculuğun yanı sıra hakemlik, yardımcı antrenörlük ve antrenörlük görevlerinde bulundu.

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nden 2011'de mezun olan Yıldız, halen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde beden eğitimi ve spor alanında yüksek lisans eğitimini sürdürüyor.

Yaklaşık 8 yıl Zonguldak Tenis Deniz İhtisas Kulübü'nde başantrenör olarak görev yapan Yıldız, altyapı, performans, hobi ve yetişkin gruplarında yüzlerce sporcunun yetişmesine katkı sağladı.

Özel koçluk yaparak yeni sporcular yetiştirmeye devam eden Yıldız, AA muhabirine, amcasının bahçıvan olarak görev yaptığı kulüpte kardeşleri Osman ve Ömer Yıldız ile tenis oynamaya başladığını anlattı.

Tenise merakının küçük yaşlardan itibaren oluştuğunu aktaran Yıldız, "Zamanla top toplayıcılıktan başlayarak sırasıyla hakemlik, yardımcı antrenörlük ve antrenörlükle kulüpte çalışma fırsatımız oldu. 2016 Temmuz'da Zonguldak Tenis Deniz İhtisas Kulübü'nde başantrenör olarak çalışmaya başladım. Altyapı, performans, hobi, yetişkin ve tenis kulüp üyelerine yönelik oyunlarına katkıda bulundum." diye konuştu.

Tenis kurallarını televizyonda öğrendi

Yıldız, tenisin çocukluk yıllarında kendileri için bir tutkuya dönüştüğünü, kardeşleriyle gün boyunca boş kort bulabilmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Tenis oynayabilmek için zaman zaman yemek yemeyi bile unuttuklarını belirten Yıldız, "Bizimki aşkla yapmaktı." dedi.

Yıldız, Mardin'de doğduğunu ve ailesiyle 1991'de İzmir'e taşındıklarını aktararak, çocukluk yıllarında TRT 3'te yayınlanan Wimbledon Tenis Turnuvası maçlarını ilgiyle takip ettiğini söyledi.

O dönemde televizyon kanallarının sınırlı olduğuna işaret eden Yıldız, şöyle devam etti:

"İzmir'e geldiğimizde sadece Türkiye'de TRT 1, TRT 2 ve TRT 3 çekiyordu ve TRT 3 o zaman siyah-beyaz olmasına rağmen tenis maçlarını sürekli yayınlıyordu. Ben çocukluğumu tenis maçlarını izleyerek geçirdim diyebilirim. Hatta biz tenise başladığımız zaman çocukların çoğu sıkıntı yaşarken biz tenise başladığımız zamanlarda puan saymada ve tenisin kurallarıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. O da zamanında bizim TRT 3'teki özellikle Wimbledon tenis maçlarını seyretmemizden dolayı."

"Hayallerinizden ve kendinizden asla vazgeçmeyin"

Yıldız, 27 yıllık yolculuğunda top toplayıcılıktan başlayarak başantrenörlüğe kadar basamakları tek tek tırmanmış olmasının, bu işi sevmenin ve vazgeçmemenin en somut örneği olduğunu söyledi.

"Bizi top toplayıcı çocukları, şampiyon yetiştiren antrenörlere dönüştüren şey asla pes etmemekti." diyen Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporcularıma ve hayallerinin peşinden koşan çocuklar için şunu söyleyebilirim; karşınıza zorluklar çıkacak. Bazen yorulacaksınız, bazen maçlar kaybedeceksiniz ama unutmayın gerçek bir sporcu kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilir. Biz vazgeçmedik siz de hayallerinizden ve kendinizden asla vazgeçmeyin çünkü heyecanla çalışmaya devam ederseniz başaramayacağınız hiçbir şey yoktur."

Yıldız'ın sporcusu 13 yaşındaki Kaan Kartal da ilk başta tenise sadece ilgi duyduğunu, şimdi ise hayatının vazgeçilmezi olduğunu dile getirdi.

Kartal, antrenörü sayesinde kar, kış demeden çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Salih hoca sayesinde bu sporu daha çok sevdim. Daha güzel gelmeye başladı." dedi.