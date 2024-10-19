Toprak Razgatlıoğlu 2. Kez Dünya Şampiyonu

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İspanya'da düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son ayağının ilk yarışında 2. olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağının ilk yarışı İspanya'da yapıldı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sondan bir önceki 20 turluk yarışa ilk sıradan başladı. Yarışta ikinci sırayı alan Toprak, genel klasmanda puanını 493'e çıkararak şampiyonluğu ilan etti. Razgatlıoğlu yarışın ardından Türk bayraklarıyla kutlama turu attı.

2021 yılında Yamaha takımıyla şampiyonluk elde eden Toprak, bu şampiyonayı da Rokit BMW takımıyla kazanarak 2. kez dünya şampiyonu oldu. Rokit BMW takımı da ilk Dünya Superbike Şampiyonası şampiyonluğunu Toprak Razgatlıoğlu ile elde etti.

Ayrıca yarışta 493 puanlı Toprak'ın ardından Aruba Ducati takımından Nicola Bulega 452 puanla 2. ve aynı takımda Alvaro Bautista da 3. oldu. - İSTANBUL