Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'na odaklandı - Son Dakika
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Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'na odaklandı

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası\'na odaklandı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanmaya odaklandığını söyledi. Sezonun 4. ayak yarışı öncesi açıklamalarda bulunan Toprak, BMW takımıyla çalıştıklarını ve şampiyonluğu kazanabilecek potansiyele sahip olduklarını belirtti. Rekabetin yoğun olduğu bir sezon geçiren Toprak, BMW ile güçlü olduklarını göstermek için bu hafta sonu yapılacak yarışta başarılı olmayı hedefliyor.

11.06.2024 13:21
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike (SBK) Şampiyonası'nı kazanmaya odaklandığını söyledi.

Motosiklette Superbike Dünya Şampiyonası, yaklaşık 2 aylık aranın ardından bu hafta sonu İtalya'da yeniden başlayacak. Misano Pisti'ndeki sezonun 4. ayak yarışı, 14-16 Haziran tarihlerinde koşulacak.

Sezonun 3. ayak yarışları sonrasında 123 puanlı İspanyol Alvaro Bautista'nın ardından 117 puanla ikinci sırada yer alan Toprak, şampiyona öncesi Superbike'ın internet sitesine açıklamalarda bulundu.

ROKiT BMW Motorrad Dünya SBK Takımı ile sezona başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2. ayak Barselona yarışlarının "sıradan bir mücadele" olmadığına dikkati çekti.

Milli sürücü, "Birçok kişi bu motosikletin kazanan bir motosiklet olmadığını söyledi. İnsanlara bu motosikletin kazanan bir motosiklet olduğunu gösterdik." dedi.

Röportajında "El Turco" (Türk) diye adlandırılan "54" numaralı Toprak, şunları kaydetti:

"BMW için büyük bir proje ve ben de bunun bir parçasıyım. Şampiyonluğu kazanabilecek potansiyelimiz var. Galibiyet ve podyumda yer alacağımızı söylemiştim. Artık düşüncelerim değişti ve dünya şampiyonasını kazanmaya odaklanıyorum. Neden olmasın? BMW'deki ilk yılım. Motosikletle belki yüzde 100 hazır değiliz ancak adım adım çalışıyoruz ve her yarış sonunda daha da güçleniyoruz. Takımın çok çalıştığını görüyorum, ben de daha çok çalışıyorum. Bunun çok iyi bir motivasyon olduğunu düşünüyorum."

Sporcular Alvaro Bautista, Nicolo Bulega, Alex Lowes ve Andrea Iannone ile iyi bir rekabet içinde olduklarını kaydeden Toprak, "Sezona iyi başladılar. Belki burada BMW ile güçlüyümdür, bu hafta sonu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'na odaklandı - Son Dakika

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