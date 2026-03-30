Toprak Razgatlıoğlu ABD Grand Prix'sini 15. sırada tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Toprak Razgatlıoğlu ABD Grand Prix'sini 15. sırada tamamladı

30.03.2026 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP ABD Grand Prix'sini 15. sırada bitirerek ilk puanını kazandı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü etabı olan ABD Grand Prix'ini, Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 15. sırada tamamladı.

Sezonun üçüncü yarışı, Teksas'ta bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 19 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Aprilia Racing takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, 40 dakika 50.653 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada bitirerek bu sezon üst üste 3. galibiyetini aldı.

Yarışı liderin 25.549 saniye gerisinde tamamlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 1 puan toplayarak MotoGP'deki ilk puanını aldı.

Sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'si 26 Nisan'da koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 81 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 77

3. Pedro Acosta (İspanya): 60

4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 50

5. Marc Marquez (İspanya): 45

Kaynak: AA

İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu ABD Grand Prix'sini 15. sırada tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı Muğla'da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı
İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
Kapaklı’da 8 Şüpheli Tutuklandı Kapaklı'da 8 Şüpheli Tutuklandı
CHP’li Hasbi Dede’nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı
ABD’de milyonlar, Trump’a karşı “Krallara Hayır“ protestosu düzenledi ABD'de milyonlar, Trump'a karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenledi

23:51
Fenerbahçe’nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
Fenerbahçe'nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı! Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
23:25
İsrail Meclisinde İran korkusu Apar topar sığınaklara kaçtılar
İsrail Meclisinde İran korkusu! Apar topar sığınaklara kaçtılar
23:16
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
23:12
Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti
Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti
22:35
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
22:17
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 00:42:56. #7.12#
SON DAKİKA: Toprak Razgatlıoğlu ABD Grand Prix'sini 15. sırada tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.