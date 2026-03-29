Toprak Razgatlıoğlu ABD Grand Prix Sprint Yarışını Bıraktı - Son Dakika
Toprak Razgatlıoğlu ABD Grand Prix Sprint Yarışını Bıraktı

29.03.2026 00:05
Toprak Razgatlıoğlu, motosikletindeki arıza nedeniyle ABD Grand Prix sprint yarışını 4. turda terk etti.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. etabı olan ABD Grand Prix sprint yarışında Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, motosikletindeki mekanik problem nedeniyle yarışı bıraktı.

Teksas'ta bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 19 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turunda 20: 19.54'lük derece elde eden Aprilia Racing takımının İspanyoıl sürücüsü Jorge Martin, birinci sırayı aldı.

Martin, yarış sonrasında kutlama yaparken motosikletinden düşmesine rağmen herhangi bir sakatlık yaşamadı.

Sprint yarışını Red Bull sporcusu Toprak, motosikletindeki mekanik problem nedeniyle 4. turda bıraktı.

ABD Grand Prix'i, yarın TSİ 23.00'de koşulacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu ABD Grand Prix Sprint Yarışını Bıraktı - Son Dakika

SON DAKİKA: Toprak Razgatlıoğlu ABD Grand Prix Sprint Yarışını Bıraktı - Son Dakika
