Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da Yarışa Dönmenin Mutluluğunu Yaşıyor - Son Dakika
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Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da Yarışa Dönmenin Mutluluğunu Yaşıyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, kaza sonrası Aragon Pisti'nde yarışacak olmaktan mutlu.

27.09.2024 19:46
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2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında 6 Eylül'deki serbest antrenman sırasında kaza yapan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'nın Aragon Pisti'nde yarışlara döneceği için üç hafta sonra ilk defa yüzünün güldüğünü söyledi.

Toprak Razgatlıoğlu, Aragon Pisti'nde katıldığı serbest antrenman turlarının ardından AA muhabirine verdiği demeçte, "Özellikle bu yarışa gelmem üç hafta sonra ilk defa beni mutlu etti. Üç hafta sonra dün gerçekten gülmeye başladım. Motorun üstünde her zaman mutluyum, her zaman heyecanlıyım. Çünkü motora her bindiğimde gerçekten çok keyif alıyorum ve eğleniyorum." dedi.

Razgatlıoğlu, "Kazadan sonra çok zor bir süreç geçti. Üç hafta geri gelmek için mücadele ettim. Amacım geçen hafta İtalya'da yarışmaktı ama yetişemedik. Ciğerde hava vardı ama şu an her şey normal. Tek sorunum üç hafta antrenmansız olmam. Motorun üzerinde biraz zorluk çekiyorum ama ilk kez güldüm ve yarın biraz daha rahatlayacağım." şeklinde konuştu.

"Bu yarışı da kaçırsaydım şampiyona benim için bitmişti"

"Şampiyonluk mücadelesi verdiğim için doktorlar da bir yerden sonra birazcık görmezden gelebiliyor." diyen milli motosikletçi, şöyle devam etti:

"Şu an ciğerde hiçbir şekilde hava yok ama herhangi bir doktora sorarsan, herhangi bir sorun yaşarım diye, yarışmamı istemez. Ama öyle bir yerdeyiz ki şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz için 'Evet' demek zorundalar. ve evet demeleri için de her şeyi yapmaya hazırdık. Gerekirse kavga edecektik bu iş normal bir şekilde bitecekti. Bu yarışı da kaçırsaydım şampiyona benim için bitmişti. O yüzden şu an çok mutluyum geri döndüğüme, buradan elimiz boş dönmek istemiyoruz. Hedefimiz her zaman birincilik olsa da en kötü bir podyum yapmak."

Yarış için her türlü tedbiri aldıklarını ve gerisini Allah'a bıraktıklarını, olacağın önüne geçilemeyeceğini söyleyen Razgatlıoğlu, "Hiçbir şekilde böyle bir kazayı tahmin bile etmiyorduk. Böyle bir şey aklımızdan ucundan hiç geçmedi ama yaşamamız gerekiyormuş. Belki bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu, aklımızı başımıza almamız gerekiyordu. Belki de çok rahattık. Ama her gün bir şey öğreniyorsunuz. Tekrar geri döndüğüme çok mutluyum. O kazanın ardından çok daha büyük şeyler olabilirdi. Allah gerçekten korudu bizi." ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından iki yarış kaçırdıklarını ve geri döndüklerini aktaran Razgatlıoğlu, lider durumda olduğu "Superbike"ta şampiyonluk iddiasını ise şu sözlerle dile getirdi:

"Geri döndük ama bunu güçlü bir geri dönmeyle bağlamamız gerekiyor. Ben öyle normal geri dönmeleri sevmiyorum. Doktor 'Riskli.' dedi diye yarışı 10. bitirecek halim yok. Ben o piste çıkınca her zaman birincilik için mücadele ederim. Pes etmeden elimden geleni yapacağım."

Superbike kariyerinde Aragon Pisti'nde hiç birinciliği olmadığını ve bunu şimdi kırmak istediğini vurgulayan Razgatlıoğlu, "Bu pistin benim için özelliği Superbike kariyerimde burada hiç birinci olmadım. Hedefim burada gerçekten birinci olmak. Ducatiler özellikle Alvaro (Bautista) çok hızlı. Biz burada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah burada podyum yapabilirsek çok güzel olur ama hedefim hep birincilik. Heyecanlıyız." açıklamasında bulundu.

"Bir şey olacaksa yarışırken olsun düşüncesiyle motoru sürmeye başladım"

"Piste ilk çıktığında kafandan ilk geçen şey ne oldu?" sorusuna Razgatlıoğlu, "Bütün doktorlar düşmemi istemiyor tekrar o süreç başlamasın diye. Birazcık kafada o var. Düşmemeye çalışıyorsun. Doktorlar sana 'Düşmen riskli.' dediği için bu kafanda biraz dönüyor ama daha sonrasında onu artık kafamdan çıkardım. Bizim yaptığımız spor zaten çok riskli bir spor. Ben yarıştığım zaman çok mutluyum. Hiç yarışa girmeyip kenarda yarış izlemek benim için çok sıkıcı bir şey. Bir şey olacaksa yarışırken olsun düşüncesiyle motoru sürmeye başladım." cevabını verdi.

En yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkının 92'den 13'e düştüğünü hatırlatan Razgatlıoğlu, "Şampiyona biraz riske girdi diyebiliriz. Burada elimizden geleni yapıp sonraki iki yarışta şampiyonluk için mücadele vereceğiz. İnşallah bu sezonu böyle kazanırız ve yaşananlar güzel bir anı olur. Her şey çok iyi giderken büyük bir kaza oldu. Gerçekten bizi Allah korudu. Böyle güçlü bir dönüş ve dünya şampiyonluğu elde edersek gerçekten çok güzel olur." dedi.

Milli motosikletçi, Aragon'daki serbest antrenman turlarında kendileri için yarış simülasyonunun çok önemli olduğunu ve bunu yaptıklarını ifade ederek, "Birazcık yavaş kalıyoruz. Motorun üzerinde birkaç sorun yaşadım, geliştirmemiz gereken şeyler var. Motor iyi durmuyor ve çok iyi dönmüyor. Eğer bunları geliştirsek fark kapanacaktır. Ben pozitif bakıyorum, inşallah motoru değiştiririz ve mücadelenin içine dahil oluruz. Öbür türlü çok zorlanacağız." değerlendirmesini yaptı.

Son üç ayağın kaldığı ve Aragon Pisti'nde 10. ayağın gerçekleşeceği Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu 365 puanla lider durumda bulunurken, en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega ise 352 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Motosiklet, Fransa, aragon, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da Yarışa Dönmenin Mutluluğunu Yaşıyor - Son Dakika

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