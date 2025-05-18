Toprak Razgatlıoğlu İkincilikle Yetindi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Toprak Razgatlıoğlu İkincilikle Yetindi

Toprak Razgatlıoğlu İkincilikle Yetindi

Toprak Razgatlıoğlu, WSBK'nın 5. ayağında son turda 0.027 saniye farkla ikinci oldu.

18.05.2025 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 5. ayağında son yarışta saliselik farkla rakibine geçilerek ikinci oldu.

Çekya'daki 22 turluk yarışa ilk cepten başlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışın son turuna ve son düzlüğe birinci sırada girmesine rağmen, bitiş çizgisi önünde 0.027'lik farkla Bulega'ya geçildi ve yarışı ikinci sırada tamamladı.

Yarışı, Nicolo Bulega birinci, Danilo Petrucci de üçüncü sırada tamamladı. Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da yarışı 17. olarak bitirdi.

Bu sonuçla pilotlar genel klasmanında 252 puanla Nicolo Bulega birinci, 221 puanla Toprak Razgatlıoğlu ikinci, Danilo Petrucci 146 puanla üçüncü, milli sporcu Bahattin Sofuoğlu ise 9 puanla 20. sırada yer aldı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı, İtalya'nın Pirelli Emilia-Romagna Pisti'nde 13-15 Haziran tarihlerinde koşulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Toprak Razgatlıoğlu, Motosiklet, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu İkincilikle Yetindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon 10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
Papa’nın geleceği İznik’te heyecanlandıran keşif Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

17:52
Aslan şampiyonluk maçına çıkıyor Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11’ler belli oldu
Aslan şampiyonluk maçına çıkıyor! Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:23
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
17:14
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
16:30
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
15:54
Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe seçime gidiyor
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
10:24
Kadrandaki hızı gören polis harekete geçti Hemen ehliyetine el konuldu
Kadrandaki hızı gören polis harekete geçti! Hemen ehliyetine el konuldu
10:18
Ticaret Bakanlığı bir oda kokusunu toplatma kararı aldı
Ticaret Bakanlığı bir oda kokusunu toplatma kararı aldı
10:15
Deprem ile yüzleşen İstanbul’da Güngören Belediyesi’nden akıl almaz karar
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akıl almaz karar
10:02
Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:41
Bakan Ersoy, Manisa’da Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi
Bakan Ersoy, Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi
09:39
ABD’de 11 mahkum cezaevinden kaçtı
ABD'de 11 mahkum cezaevinden kaçtı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 18:50:26. #7.13#
SON DAKİKA: Toprak Razgatlıoğlu İkincilikle Yetindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.