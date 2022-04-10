Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışında üçüncü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışında üçüncü oldu

10.04.2022 15:52
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışında üçüncü oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 1'inci ayak ikinci yarışını üçüncü sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 1'inci ayak ikinci yarışını üçüncü sırada tamamladı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan Toprak, Teruel bölgesinde yer alan 5 bin 77 metre uzunluğa sahip MotorLand Aragon Pisti'nde, organizasyonun son şampiyonu unvanıyla "1" numarayla mücadele verdi.

Superpole mücadelesini üçüncü bitiren Toprak, uzun süre çekişmeye sahne olan ikinci yarışta da üçüncü sırayı aldı.

Yarışta, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci olurken, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinciliği elde etti.

Yarışlar sonunda Bautista 57 puanla birinci, Rea 54 puanla ikinci ve Toprak ise 39 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Toprak, organizasyonun dün gerçekleştirilen ilk yarışını da üçüncü sırada bitirmişti.

Can Öncü yarışı tamamlayamadı

Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda İspanya'da ikinci yarışlarına çıktı.

Son tura üçüncü sırada giren Can, motosikletindeki teknik arıza nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Bahattin ise 25. sırada başladığı yarışı 14. sırada bitirdi.

Yarışmayı Ten Kate Racing Yamaha pilotu Dominique Aegerter birinci, WorldSSP Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri ikinci, Aruba.it Racing WorldSSP pilotu Nicolo Bulega üçüncü sırada tamamladı.

YORUMLAR
500
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışında üçüncü oldu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışında üçüncü oldu 20 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri 20 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri

Dünya Superbike Şampiyonası, Toprak Razgatlıoğlu, İspanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışında üçüncü oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Canlı yayında büyük talihsizlik! Spikerin arkasındaki ayrıntıyı fark eden milyonlarca seyirci şaşkına uğradı
15:43 Rus ordusu hedef değiştirdi! Harkov'a ilerleyen 13 km uzunluğundaki konvoy uydudan böyle görüntülendi
15:41 Kerem Bürsin, Hande Erçel'den sonra yeni aşka yelken açtı! İşte ilk fotoğraf
15:37 Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu
15:18 AK Parti'den yeni açıklama! Asgari ücrete ikinci zam hakkında: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız
15:15 Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi!
15:13 Uğurcan Çakır'ın acı günü! Dedesi Hüseyin Çakır hayatını kaybetti
14:43 Tüm Avrupa izleyecek! Birçok futbolcunun kariyeri bu akşam belli olacak
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 16:06:59. #1.13#
SON DAKİKA: Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışında üçüncü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement