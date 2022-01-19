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Torbalılı üçüz basketbolcuların hedefi milli takım - Son Dakika

Torbalılı üçüz basketbolcuların hedefi milli takım

19.01.2022 11:06
Torbalılı üçüz basketbolcuların hedefi milli takım

İZMİR Torbalı'da yaşayan Himmet-Ahu Çalık çiftinin üçüz çocukları Azra, Asya ve Ada, Türkiye'de bir spor kulübünde forma giyen tek üçüzler olma özelliği taşıyor.

İZMİR Torbalı'da yaşayan Himmet-Ahu Çalık çiftinin üçüz çocukları Azra, Asya ve Ada, Türkiye'de bir spor kulübünde forma giyen tek üçüzler olma özelliği taşıyor. Çiftin 2011 yılında dünyaya gelen üçüzleri Torbalı 80'nci Yıl Okulu'nda eğitim hayatlarına devam ederken aynı takımda basketbol oynuyor. Üçüz kardeşler, Torbalı Belediyespor'un U12 basketbol takımında forma giyiyor. Gösterdikleri performans ile takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan üçüzler aynı zamanda dönüşümlü olarak takım kaptanlığını da yapıyorlar. Takımda 1, 11 ve 21 numaraları terleten üçüz kardeşlerin hedefi ise milli takımda oynamak.

Azra, Asya ve Ada Çalık kardeşler Türkiye'de bir spor kulübünde forma giyen tek üçüz kardeşler olma özelliği de taşıyor. Torbalı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün açmış olduğu kurslarda kendilerini gösteren ve Torbalı Belediyespor'un U12 basketbol takımının vazgeçilmezi olan Çalık kardeşler, ayrılmayı düşünmüyorlar. Birbirlerine tıpa tıp benzeyerek özellikle müsabakalardaki rakiplerini şaşkına çeviren Azra, Asya ve Ada Çalık kardeşler, rakip sporcuların, "Bunlar bir türlü bitmek bilmiyor" yorumu yapmalarına neden oluyor. Takımın skor yükünün yaklaşık yüzde 80'ini üçüzler karşılıyor.

ÜÇÜNÜN DE HEDEFİ MİLLİ TAKIMHedeflerini A Milli Takım olarak belirleyen üçüz kardeşlerden Azra Çalık, "Kardeşlerimle birlikte 4 yıldır basketbol oynuyoruz. Basketbol oynamayı çok seviyorum. Biz üç kardeşin hedefi milli takımda birlikte oynamak. Bunun için durmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı.Ada Çalık ise yaptığı açıklamada, "Kardeşlerimle hep birlikteyiz. Aynı okuldayız aynı takımdayız. Onlarla vakit geçirmekten çok mutlu oluyorum. İlerleyen yıllarda da hep birlikte oluruz. İnşallah milli takımda da beraber oynama fırsatı yakalarız. Tek hayalimiz bu" diye konuştu.Kardeşlerden Asya Çalık ise, "Hocalarımız bizle yakından ilgileniyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ama kendimizi her zaman geliştirmemiz lazım. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için durmadan çalışacağız" dedi.SAYILARIN YÜZDE 80'İNİ ÇALIK KARDEŞLER ATIYORÜçüz kardeşlerin 2 yıldır antrenörlüğünü yapan Mehmet Ali Demir, "Azra, Asya ve Ada Çalık kardeşlerden çok memnunum. 2 yıldır beraber çalışıyoruz. Antrenmanlara gösterdikleri ilgi, maçlarda gösterdikleri performanslardan çok memnunum. Bu zamana kadar üçü de hastalık dışında antrenman kaçırmadı. Zaten takımımız kaptanlığını da üçü dönüşümlü olarak yapıyor. Müsabakalarda atmış olduğumuz sayıların yüzde 80'ini Çalık kardeşler atıyor. İlerleyen yıllarda üçünün de çok iyi yerlere geleceğine inancım sonsuz. Biz de hocaları olarak onlara ve diğer sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı."BİRİNİ GEÇSEK DİĞERİ ÇIKIYOR" Müsabakalarda rakip sporcularla aralarında ilginç diyaloglar olduğunu ifade eden Demir, "Karşılaşmalarda bazen ilginç diyaloglar yaşanıyor. Rakip sporcular, üçüzler için, 'Bunlar bir türlü bitmiyor. Birini geçsek diğeri çıkıyor ne yapalım' diye serzenişte bulunuyorlar. Ama herkes onları çok seviyor. Hakemler, rakip takım oyuncuları ve antrenörleri hatıra fotoğrafı çekiliyor" dedi.

Kardeşlerin hedefini milli takım olarak belirlemesi kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Demir, "Böyle yüksek hedefi olan sporcularla çalışmak beni çok mutlu ediyor. Üçünün de milli takıma seçileceğine yürekten inanıyorum. Üçünün de hırsı ve azmi ile gurur duyuyorum" diye konuştu.


- Torbalı
Torbalılı üçüz basketbolcuların hedefi milli takım
Torbalılı üçüz basketbolcuların hedefi milli takım
Torbalılı üçüz basketbolcuların hedefi milli takım
Torbalılı üçüz basketbolcuların hedefi milli takım
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Torbalı, Himmet, Milli, Asya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Torbalılı üçüz basketbolcuların hedefi milli takım - Son Dakika Spor


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