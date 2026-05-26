Torino, Emirhan İlkhan ile Sözleşme Uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığı kaydedildi.
Emirhan İlkhan, 2025-26 sezonunda Torino formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıktı ve 2 gol attı.
