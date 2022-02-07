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Torku, Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda zirvede - Son Dakika

Torku, Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda zirvede

07.02.2022 12:34
Torku, Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda zirvede

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan "Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1.Etap Sezon Açılış Hasan Terzi Puanlı Yol ve Kriteryum Yarışları", Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan "Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1.Etap Sezon Açılış Hasan Terzi Puanlı Yol ve Kriteryum Yarışları", Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Yaklaşık 600 sporcunun pedal çevirdiği yarışlarda Torku Şekerspor, en çok madalya toplayan ekip oldu.

Torku Şekerspor, 3 gün süren şampiyona da Genç Erkek, Yıldız A Erkek, Yıldız B Erkek, Genç Bayan ve Yıldız Bayan ile 5 kategori de mücadele verdi. 2022 Sezon Açılışı Hasan Terzi Puanlı Yol ve Kriteryum Yarışların da Genç Erkekler Takım Türkiye birincisi olan ekipte ise sonuçlar şöyle: Genç Erkekler kategorisinde; Torku Şekerspor Kulübü'nden Ramazan Yılmaz yarışı ilk sırada bitirirken 2 altın madalyanın sahibi oldu. Genç Kadınlar Yol Yarışı Kategorisinde; Torku Şekerspor Kulübü'nden Fatmanur Doğan birinci, Almina Bahar ise üçüncülüğü yakaladı. Kriteryum Genç Kadınlar kategorisinde; Almina Bahar verdiği mücadele ile ikincilik madalyasını hak etti. Yıldız Kadınlar B Yol Yarışı'nda Emine Adanalı ve Defne Kadıoğlu kürsüyü paylaştı. Adanalı altın madalyayla birinci, Kadıoğlu ise gümüş madalyayla ikinci oldu. Yıldız Kadınlar A Yol Yarışı'nda Rabia Şimşir ikinci, Yıldız Kadınlar Kreteryum Kategorisinde Emine Adanalı birinci, Defne Kadıoğlu ikinci, Yıldız B Erkekler Kreteryum Kategorisinde de Furkan Duran üçüncülüğü aldı.

Öte yandan, Torku Şekerspor, yarışlar sonunda yapılan milli takım seçmelerinde, Türkiye milli takım kampına tüm kategorilerde 13 sporcu ile en çok sporcu gönderen kulüp oldu. - KONYA

Torku, Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda zirvede
Torku, Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda zirvede
Torku, Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda zirvede

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Torku Şekerspor, Bisiklet, Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Torku, Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda zirvede - Son Dakika Spor


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