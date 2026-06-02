Tormet Üzümlüspor BAL\'a Yükseldi

Konya Süper Amatör Küme Play-Off Grubu'nda gösterdiği başarılı performansla Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Beyşehir ilçe temsilcisi Tormet Üzümlüspor, başarısını düzenlenen şampiyonluk gecesiyle kutladı.

Üzümlü Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara futbolcular, teknik heyet, yöneticiler, taraftarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. BAL'a yükselmenin gururunu yaşayan yeşil-beyazlı camia, gece boyunca büyük bir coşku yaşadı. Kupa töreninin ardından başlayan kutlamalarda meşaleler yakıldı, marşlar söylendi ve tezahüratlar yapıldı. Etkinlik kapsamında vatandaşlara lokma ikram edilirken, çocuklar için palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve pamuk şeker dağıtımı gerçekleştirildi. - KONYA