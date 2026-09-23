Toronto Raptors, 35 yaşındaki Kawhi Leonard'ın sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Toronto Raptors, 35 yaşındaki Kawhi Leonard'ın sözleşmesini uzattı

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NBA ekibi Toronto Raptors, 35 yaşındaki ABD'li oyuncu Kawhi Leonard ile uzun süreli sözleşme konusunda anlaştığını açıkladı. Bu sezon öncesinde Los Angeles Clippers'la yapılan takasla yeniden kadrosuna kattığı Leonard'ın sözleşmesinin süresi ve mali şartları ise açıklanmadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto, 35 yaşındaki ABD'li oyuncu Kawhi Leonard ile sözleşme uzattığını duyurdu.

NBA ekibinden yapılan açıklamada, Los Angeles Clippers ile yapılan takas sonucunda bu sezon öncesinde yeniden kadrosuna kattığı ABD'li eski oyuncusu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sözleşmenin mali şartları ve süresi ise açıklanmadı.

ABD'li oyuncu, NBA'de son 6 sezonda Los Angeles Clippers forması giyerken 2018-2019 sezonunda ise Toronto Raptors kadrosunda yer alıyordu.

Kaynak: AA
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