Toroslar Belediyesi Bocce Takımı Türkiye Şampiyonasında Başarılı

Spor

Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, 23-28 Nisan tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Büyük Erkekler ve Kadınlar Bocce Petank Türkiye Şampiyonasında, erkeklerde şampiyon, kadınlarda ise Türkiye 3'üncüsü oldu.

328 erkek,168 kadın sporcunun katıldığı müsabakalar sonucu ilk 4 dereceye giren sporcular, milli takım seçmelerine girmeye hak kazandı.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, dereceye giren sporcular Yusuf Ekinci, Mesut Duruk, Rıdvan Kırmızıçolak, Emircan Duruk ve Gülçin Esen ile antrenör Niyazi Kutlay'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Yıldız; "Sporcularımız, bizlere büyük gurur yaşattı. Onlara verdiğimiz değerin önemini başarılarıyla ispatlıyorlar. Belediyemizin bu başarılarıyla kentimizde bocce sporunun farkındalığının arttığını da görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

Toroslar Belediyesi ve milli takım antrenörü Niyazi Kutlay da elde edilen şampiyonluğu Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'a hediye ettiklerini söyleyerek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Toroslar Belediyesinin milli takım sporcusu Mehmet Can Yakın ise 7-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında Fransa'nın Saint-Vulbas şehrinde yapılacak olan Bocce Volo Dünya Şampiyonasında Türkiye ve Toroslar Belediyesini temsil edecek. - MERSİN