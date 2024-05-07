Toroslar Belediyesi Milli Bocce Sporcusu Mehmet Can Yakın, Başkan Yıldız\'ı Ziyaret Etti

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Dünya Şampiyonasında Mersin'i ve Türkiye'yi temsil edecek olan Toroslar Belediyesinin Milli Bocce Sporcusu Mehmet Can Yakın, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ı ziyaret ederek heyecanını paylaştı.

6-11 Mayıs tarihleri arasında Fransa'nın Saint-Vulbas şehrinde yapılacak olan Bocce Volo Dünya Şampiyonası'na katılacak olan Milli Sporcu Yakın, heyecanını Başkan Yıldız ile paylaşarak kendisine milli takım formasını hediye etti. Milli Takım ve Toroslar Belediyesi Antrenörü Niyazi Kutlay'ın da eşlik ettiği ziyaret sırasında Başkan Yıldız'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Yakın, hedefinin Toroslar Belediyesi çatısı altında dünya şampiyonluğunu Toroslar'a ve Türkiye'ye kazandırmak olduğunu söyledi.

"Milli gururumuz Mehmet Can'a başarılar diliyorum"

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ise Milli Sporcu Mehmet Can Yakın'a ve antrenör Niyazi Kutlay'a Dünya Şampiyonasında başarılar diledi. Yıldız; "Bocce sporcumuz Mehmet Can Yakın, hem Toroslarımızın hem ülkemizin büyük bir gurur kaynağı. Bocce branşında dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü olan milli sporcumuzun hedefi olan dünya şampiyonluğunu da elde edeceğine yürekten inanıyorum. Fransa'da yapılacak Bocce Volo Dünya Şampiyonası'nda başarılar diliyorum. Onun bu başarısı, gelecek vadeden bocce sporunu gençlerimize daha da sevdirecek" dedi. - MERSİN