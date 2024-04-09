Toroslar Belediyesi Milli Sporcusu Mehmet Can Yakın, Fransa\'da Dünya Şampiyonası\'nda Mücadele Edecek

Toroslar Belediyesinin milli sporcusu Mehmet Can Yakın, Fransa'da düzenlenecek Bocce Volo Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Toroslar Bocce Tesisi'nde 3-7 Nisan arasında gerçekleştirilen Bocce Volo Atış Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda 3 disiplinde madalya alarak Türkiye Şampiyonu olan milli sporcu, 7-11 Mayıs arasında Fransa'nın Saint-Vulbas şehrinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ter dökecek..
Bocce branşında dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü bulunan milli sporcu Yakın, tek hedefinin Toroslar Belediyesi çatısı altında Dünya Şampiyonluğunu Toroslar'a ve Türkiye'ye kazandırmak olduğunu ifade etti.
Milli Takım ve Toroslar Belediyesi antrenörü olan Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Mersin İl temsilcisi Niyazi Kutlay'a teşekkür eden Yakın, Türkiye şampiyonluğunu Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'a hediye ettiğini belirtti.
Başkan Yıldız da milli sporcu Yakın'ı ve antrenör Niyazi Kutlay'ı tebrik etti. Yıldız, "Milli sporcumuz Mehmet Can Yakın, bizlere büyük bir gurur yaşattı. Sporcumuzun hedefi olan dünya şampiyonluğunu da elde edeceğine inanıyorum. Şampiyonada kendisine başarılar diliyorum" dedi. - MERSİN
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Trendyol 1. Lig'de üçüncü sırada yer alan Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. 50 puanla ligin üst sıralarında yer alan takım, Erzurumspor maçıyla bir adım daha yaklaşıyor.
Dünya Okçuluk Federasyonu faaliyet programında yer alan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament (Kahraman Bagatır Bahar Ok Turnuvası) 1-6 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Yarışmaya A Milli takımda yer alan Büyükşehir sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney de katıldı. 2024 Açık Hava sezonunun milli takım için ilk uluslararası yarışması olan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament'ta Hazal Burun altın, Emircan Haney'de bronz madalya kazandı. Hazal Burun'un Dünya Rekoru Tescil Belgeleri verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun'un sezon başında kırdığı 18 metre büyük kadınlar ve genç kadınlar dünya rekoru tescil belgeleri Dünya okçuluk federasyonu tarafından hazırlanıp yarışmaya gönderildi ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu tarafından Hazal Burun'a takdim edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras uluslararası bir turnuvada milli takım formasıyla başarılı sonuçlar alarak ülkemizi gururlandıran Hazal Burun, Emircan Haney ve onları yetiştiren hocaları Dr. Ejder Sözen'i kutladı ve başarılarının devamını diledi. - MUĞLA
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri tarafından uygulanacak olan 'Söz Ver Projesi', Bayram öncesi otobüslerde bulunan yolcuların emniyet kemeri takmalarını sağlamak amacıyla başlatıldı. Proje kapsamında yolculara çeşitli hediyeler verilerek farkındalık oluşturulacak.
IŞİD’in tehditleri sonrası bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında güvenlik önlemleri ciddi oranda artırılıyor.
IŞİD yanlısı yayın organları, bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarına yönelik saldırı çağrısı yaptı. UEFA, Madrid, Paris ve Londra'da oynanacak maçlara yönelik tehditlerden haberdar olduğunu duyurdu. Fransa ve İspanya'da içişleri bakanları da önlemlerin artırıldığını açıkladı. Tüm maçların gerekli güvenlik önlemleri dahilinde planlandığı belirtildi.
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