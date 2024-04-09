Toroslar Belediyesi Milli Sporcusu Mehmet Can Yakın, Fransa\'da Dünya Şampiyonası\'nda Mücadele Edecek

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Toroslar Belediyesinin milli sporcusu Mehmet Can Yakın, Fransa'da düzenlenecek Bocce Volo Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Toroslar Bocce Tesisi'nde 3-7 Nisan arasında gerçekleştirilen Bocce Volo Atış Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda 3 disiplinde madalya alarak Türkiye Şampiyonu olan milli sporcu, 7-11 Mayıs arasında Fransa'nın Saint-Vulbas şehrinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ter dökecek..

Bocce branşında dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü bulunan milli sporcu Yakın, tek hedefinin Toroslar Belediyesi çatısı altında Dünya Şampiyonluğunu Toroslar'a ve Türkiye'ye kazandırmak olduğunu ifade etti.

Milli Takım ve Toroslar Belediyesi antrenörü olan Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Mersin İl temsilcisi Niyazi Kutlay'a teşekkür eden Yakın, Türkiye şampiyonluğunu Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'a hediye ettiğini belirtti.

Başkan Yıldız da milli sporcu Yakın'ı ve antrenör Niyazi Kutlay'ı tebrik etti. Yıldız, "Milli sporcumuz Mehmet Can Yakın, bizlere büyük bir gurur yaşattı. Sporcumuzun hedefi olan dünya şampiyonluğunu da elde edeceğine inanıyorum. Şampiyonada kendisine başarılar diliyorum" dedi. - MERSİN