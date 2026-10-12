Torreira, Galatasaray'ın Barcelona maçında kazanmak istediğini söyledi - Son Dakika
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Torreira, Galatasaray'ın Barcelona maçında kazanmak istediğini söyledi

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Şampiyonlar Ligi'nde yarın Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray'da Torreira, maçı kazanmaya çalışacaklarını ve takım arkadaşlarına güvendiğini söyledi. Torreira, Barcelona'nın kaliteli orta saha oyuncularına sahip olduğunu belirterek yeni transfer Aleksey Batrakov'a destek verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray'da Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, bu tarz karşılaşmalarda takım arkadaşlarına güvendiğini söyledi.

Lucas Torreira, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir rakiple karşılaşacaklarını belirten Torreira, "Antrenör olduğum zaman kendimi daha iyi ifade edebilirim ama oyuncu olarak kısa tutacağım. Şu anda dünyanın en iyi takımıyla mücadele edeceğiz. Maçı kazanmaya çalışacağız. En iyi halimizde olmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi gecelerinde daha önce gösterdiğimiz iyi performanslar var. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Yıllardır sağlam bir takım olduğumuzu gösteriyoruz. Daha önce zorluklarla nasıl mücadele ettiğimizi gösterdik. Motiveyiz. Bu tarz maçlarda da kendi kendinizi motive edebiliyorsunuz. Barcelona gibi büyük bir takıma karşı iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Torreira, Barcelona'nın çok kaliteli oyuncuları olduğunu aktararak, "Barcelona'da dünyanın en iyi orta saha oyuncuları var. Topa sahip olmak, onlar için önemli. Topa sahip olarak rakibi yormaya çalışıyorlar. Sonra da rakibe zarar vermeye çalışıyorlar. Yine de biz, aynı zihniyette oynayacağız. Kimliğimiz değişmeyecek. Savunma yapmamız gereken zamanda savunma yapacağız. Topu çalmamız gerektiğinde topu çalacağız. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz." ifadelerini kulladı.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rus oyuncu Aleksey Batrakov'a destek olmaya çalıştığını dile getiren 30 yaşındaki orta saha, "Büyük bir kulüpte oynuyoruz. Yeni gelenler her zaman baskı altında olacaklardır. Yeni transferlere destek olmak önemli. Batrakov'a da bu dönemde yakın oldum. Saha içinde ve dışında ona yardımcı olmaya çalıştım. Şehri tanıması için ona destek oldum. Ailesi ile konuştum. Kendini geliştiriyor. Hücumun yanında savunmada da iyi işler yapıyor. Zaman geçtikçe kendini daha rahat hissedecektir. Fark oluşturacak oyunculara ihtiyacımız var. Batrakov, bize katıldığı için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
GalatasaraySporSon Dakika

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