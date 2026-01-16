Torreira\'nın menajerinden Galatasaray\'ı karıştıran açıklama

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın geleceği yeniden gündeme geldi. Uruguaylı orta saha oyuncusu için Brezilya'dan bir kulübün devreye girdiği belirtilirken, Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Pablo Bentancur, Brezilya'dan bir kulübün Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için ciddi çaba sarf ettiğini söyledi. Bentancur, kulüpler arasında resmi mesajlaşmaların sürdüğünü ve transfer sürecinin temas halinde ilerlediğini ifade etti.
Menajer Bentancur, Torreira'nın durumuna dair çarpıcı bir ayrıntı da paylaştı. Tecrübeli menajer, "Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor" dedi. Bentancur ayrıca, oyuncunun bütçesel anlamda da iyi bir birikim yaptığını vurguladı.
Galatasaray'la sözleşmesi devam eden Torreira'nın, ailesine ve evine daha yakın bir seçenek aradığı belirtildi. Sürecin, önümüzdeki günlerde kulüpler arası görüşmelerin seyrine göre netlik kazanması bekleniyor.
