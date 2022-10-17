TOSFED, Fransa'daki FIA Motorsporları Olimpiyatları'na iddialı hazırlanıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Fransa'daki FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda "Team Türkiye" olarak madalya mücadelesi verecek.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre 26-30 Ekim'de Fransa'daki Paul Ricard F1 Pisti'nde düzenlenecek Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Motorsporları Olimpiyatları'na, Türkiye iddialı bir kafile ile hazırlanıyor.

FIA tarafından düzenlenen organizasyonda, TOSFED "Team Türkiye" olarak anılacak 10 sporcudan oluşan Türk Milli Takımı ile 8 disiplinde madalya mücadelesi verecek.

Puma'nın giyim sponsoru olduğu "Team Türkiye" adına, Porsche 911 GT3 R ile GT Sprint kategorisinde Ayhancan Güven, Skoda Fabia R5 ile Rally2 kategorisinde Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi, Ford Fiesta ile Rally4 kategorisinde Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi, Karting Sprint Junior kategorisinde Alp Hasan Aksoy, Cross Car Junior kategorisinde Can Alakoç, Cross Car Senior kategorisinde Kerem Kazaz, BMW E92 ile Drift kategorisinde Timur Pomak ve Ulaş Özyıldırım da E-sports kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

TOSFED Başkanı Üçlertoprağı: "Madalyalar almak hedefiyle Fransa'ya gidiyoruz"

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, bu yıl çok daha geniş bir çerçevede düzenlenen yarışmayla ilgili şunları kaydetti:

"Otomobil sporlarında ilk kez bu kadar kapsamlı ve kurumsal bir milli takım kafilesi oluşturarak FIA Motorsporları Olimpiyatları'na katılıyoruz. Uygun olan branşlarda, otomobillerimizi Toksport WRT ve Ford Teknik Motorspor gibi Türk garajlarımızın hazırlamasına da özellikle dikkat ettik. Ralliden piste, topraktan asfalta, driftten dijital motorsporlarına kadar geniş bir yelpazede, branşlarında iddialı sporcularımızdan oluşan kafilemizle, gençlerimize tecrübe kazandırmanın yanı sıra ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve madalyalar almak hedefiyle Fransa'ya gidiyoruz."