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TOSFED'in kurucu başkanı Oyman Atabay hayatını kaybetti - Son Dakika
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TOSFED'in kurucu başkanı Oyman Atabay hayatını kaybetti

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) kurucu başkanı Oyman Atabay, 76 yaşında hayatını kaybetti. Atabay, uzun yıllar sürücü olarak yer aldığı otomobil sporlarında önemli hizmetlerde bulundu ve TOSFED'in başkanlığını yapmıştı.

TOSFED\'in kurucu başkanı Oyman Atabay hayatını kaybetti
16.12.2023 - 16:53,
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) kurucu başkanı Oyman Atabay, hayatını kaybetti.

TOSFED'in açıklamasına göre, otomobil sporlarında Türkiye'nin öncü isimlerinden Atabay, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Atabay'ın cenazesi, yarın Ankara'daki Karşıyaka Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.

Atabay, uzun yıllar sürücü olarak yer aldığı otomobil sporlarında, Türkiye Otomobil Kulübü (TOK) başkanlığının ardından 1989 yılında Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) kurucu başkanı olarak spora hizmet etti. 1991-1997 arasında ilk iki dönem TOSFED'in başkanlığını yapan Atabay, devamında ise yönetim kurulu üyesi olarak federasyonda görev aldı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Atabay'ın ölümüne ilişkin "Sayın Oyman Atabay'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum. Sporumuz için çok uzun bir dönem büyük emekler sarf eden Oyman başkanımızın kalbimizde her zaman ayrı bir yeri olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Karşıyaka, Türkiye, Ankara, Son Dakika

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