 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TÖSSED Yeni Yıl Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

TÖSSED Yeni Yıl Etkinliği Düzenledi

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED), yeni yıl etkinliği düzenledi. TÖSSED Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç, organizasyonda yaptığı konuşmada, 'Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak 2024 yılında daha çok özel sporcuya ulaşarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.' dedi. TÖSSED Ülke Direktörü Murat Ağca ise '2023 Berlin Yaz Oyunları'nda 5 madalyayla önemli bir başarı elde eden Özel Olimpiyatlar Türkiye, uzun bir aradan sonra 2025 Torino Kış Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.' diye konuştu. Ağca, 'Alp disiplini ve kuzey disiplini kayak dallarında oyunlarda 7 sporcuyla mücadele etmeye hazırlanan Özel Olimpiyatlar Türkiye, bu kış ülkemizin çeşitli kayak merkezlerinde yapacağı kamplarla hazırlıklarını sürdürecek.' bilgisini verdi.

TÖSSED Yeni Yıl Etkinliği Düzenledi
19.12.2023 - 23:39,
Abone Ol

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED), yeni yıl etkinliği düzenledi.

TÖSSED Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç, organizasyonda yaptığı konuşmada, "Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak 2024 yılında daha çok özel sporcuya ulaşarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Oyguç, sporun birleştirici gücüyle özel sporcu ve ailelerine desteklerini artırarak devam ettireceklerini söyledi.

TÖSSED Ülke Direktörü Murat Ağca ise "2023 Berlin Yaz Oyunları'nda 5 madalyayla önemli bir başarı elde eden Özel Olimpiyatlar Türkiye, uzun bir aradan sonra 2025 Torino Kış Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor." diye konuştu.

Ağca, "Alp disiplini ve kuzey disiplini kayak dallarında oyunlarda 7 sporcuyla mücadele etmeye hazırlanan Özel Olimpiyatlar Türkiye, bu kış ülkemizin çeşitli kayak merkezlerinde yapacağı kamplarla hazırlıklarını sürdürecek." bilgisini verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TÖSSED Yeni Yıl Etkinliği Düzenledi - Son Dakika


22:36
İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık
22:24
İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon
22:03
İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü
21:44
Meclis'te 'Allah'ın gazabı böyle olur' tartışması: İnsanlıktan nasibini almamış bu arkadaşı siz ortaya çıkartmazsanız biz çıkartacağız Meclis'te "Allah'ın gazabı böyle olur" tartışması: İnsanlıktan nasibini almamış bu arkadaşı siz ortaya çıkartmazsanız biz çıkartacağız
21:38
İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti
21:32
İYİ Partili Mesut Özarslan, partisinden istifa etti İYİ Partili Mesut Özarslan, partisinden istifa etti
20:34
Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt
19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı

Son Dakika
22:36 İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık
22:24 İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon
22:03 İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü
21:44 Meclis'te "Allah'ın gazabı böyle olur" tartışması: İnsanlıktan nasibini almamış bu arkadaşı siz ortaya çıkartmazsanız biz çıkartacağız
21:38 İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti
21:32 İYİ Partili Mesut Özarslan, partisinden istifa etti
20:34 Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:44 Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 23:37:50. #1.13#
SON DAKİKA: TÖSSED Yeni Yıl Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement