Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED), yeni yıl etkinliği düzenledi.

TÖSSED Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç, organizasyonda yaptığı konuşmada, "Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak 2024 yılında daha çok özel sporcuya ulaşarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Oyguç, sporun birleştirici gücüyle özel sporcu ve ailelerine desteklerini artırarak devam ettireceklerini söyledi.

TÖSSED Ülke Direktörü Murat Ağca ise "2023 Berlin Yaz Oyunları'nda 5 madalyayla önemli bir başarı elde eden Özel Olimpiyatlar Türkiye, uzun bir aradan sonra 2025 Torino Kış Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor." diye konuştu.

Ağca, "Alp disiplini ve kuzey disiplini kayak dallarında oyunlarda 7 sporcuyla mücadele etmeye hazırlanan Özel Olimpiyatlar Türkiye, bu kış ülkemizin çeşitli kayak merkezlerinde yapacağı kamplarla hazırlıklarını sürdürecek." bilgisini verdi.