2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın snowboard erkekler halfpipe kategorisinde Japon Yuto Totsuka, altın madalya kazandı.
İtalya'da düzenlenen organizasyonun 7. gününde snowboard erkekler halfpipe müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.
Yuto Totsuka, finalde ikinci hakkında elde ettiği 95 puanla altın madalyanın sahibi oldu.
Avustralyalı Scotty James, 93,50 puanla gümüş, Japon Ryusei Yamada ise 92 puanla bronz madalyaya ulaştı.
