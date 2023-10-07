Maç fazlasıyla liderliğe oturdular! 10 kişi Tottenham, Luton Town engelini tek golle geçti - Son Dakika

Maç fazlasıyla liderliğe oturdular! 10 kişi Tottenham, Luton Town engelini tek golle geçti

Maç fazlasıyla liderliğe oturdular! 10 kişi Tottenham, Luton Town engelini tek golle geçti
Son Güncelleme: 07.10.2023 16:55

10 kişi kaldığı maçta Tottenham, deplasmanda Luton Town'u 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla Premier Lig'de liderliğe yükseldi.

Luton Town ile Tottenham, Premier Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Tottenham tek golle kazandı.

10 KİŞİYLE GELEN ZAFER

Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Mickey van de Ven attı. Konuk ekipte 45. dakikada ise Yves Bissouma kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

TOTTENHAM LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla Tottenham, 8 haftanın sonunda 20 puana ulaştı ve maç fazlasıyla Premier Lig'de liderliğe yükseldi.

Tottenham, 10 kişiyle zirveye yürüdü! Luton Town'u devirip Premier Lig'de liderliğe yükseldiler
Tottenham, 10 kişiyle zirveye yürüdü! Luton Town'u devirip Premier Lig'de liderliğe yükseldiler

Tottenham Spurs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç fazlasıyla liderliğe oturdular! 10 kişi Tottenham, Luton Town engelini tek golle geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maç fazlasıyla liderliğe oturdular! 10 kişi Tottenham, Luton Town engelini tek golle geçti - Son Dakika
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