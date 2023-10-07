Luton Town ile Tottenham, Premier Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Tottenham tek golle kazandı.
Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Mickey van de Ven attı. Konuk ekipte 45. dakikada ise Yves Bissouma kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Tottenham, 8 haftanın sonunda 20 puana ulaştı ve maç fazlasıyla Premier Lig'de liderliğe yükseldi.
Son Dakika › Spor › Maç fazlasıyla liderliğe oturdular! 10 kişi Tottenham, Luton Town engelini tek golle geçti - Son Dakika