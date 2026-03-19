Tottenham\'a galibiyet yetmedi! Atletico Madrid son 8\'de

19.03.2026 01:27
Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Tottenham, 5-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atletico Madrid'i 3-2 yendi ancak toplam skorda 7-5 geride kalarak Avrupa'ya veda etti. Atletico Madrid, çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Tottenham, Atletico Madrid'e 5-2 yenildiği ilk maçın rövanşında Atletico Madrid'i sahasında ağırladı. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Igor Tudor yönetimindeki Tottenham, 3-2 kazandı.

NEFES KESEN MAÇTA 5 GOL

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kolo Muani, 52 ve 90. dakikada Xavi Simons kaydetti. Atletico Madrid'in golleri 47. dakikada Julian Alvarez ve 75. dakikada David Hancko'dan geldi.

İSPANYOLLAR ÇEYREK FİNALDE KARŞI KARŞIYA

Bu sonuçla birlikte iki maç sonunda toplam skorda 7-5 geride olan Tottenham, Avrupa'ya veda etti. Atleticı Madrid, rövanşı kaybetmesine rağmen çeyrek finale yükseldi. Diego Simeone'nin öğrencileri, çeyrek finalde Barcelona ile karşılaşacak.

Liverpool’a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa’ya veda etti
Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
FED, faizi sabit bıraktıa
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
